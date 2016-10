Rozrywka na tropie spisku

Ron Howard to jeden z tych reżyserów, którzy stoją na straży tezy, że kino może także służyć inteligentnej rozrywce, a główny nurt wcale nie musi kojarzyć się z czymś negatywnym - pisze Kuba Armata o ekranizacji kolejnej powieści Dana Browna. Bo chyba nikt się nie wstydzie tego, że w kinie lubi się dobrze bawić - a jak jeszcze towarzyszy temu Tom Hanks....

"Inferno"; Japonia/Turcja/USA/Węgry 2015; 2 godziny 1 minuta; akcja; reżyseria: Ron Howard; w rolach głównych: Tom Hanks, Felicity Jones

Czy leci z nami bocian?

Animowana komedia dla dzieci w każdym wieku. Bociany mają dobrze prosperującą firmę kurierską, ale przypadek sprawia, że nagle muszą znów dostarczać przesyłki, które - według wierzeń - dostarczają od stuleci. Czyli na świat dzieci przychodzą. I robi się cudowne zamieszanie, a publiczność się śmieje. Na rodzinne wyjście jak znalazł.

"Bociany"; USA 2016; animacja/komedia; 1 godzina 27 minut; reżyseria: Nicholas Stoller

Jak nie Hitler, to papuga

Pojawienie się niemal stuletniego ptaszyska we współczesnej Pradze prowokuje wiele komicznych perypetii, nie zmienia to faktu, że "Zagubieni" okazują się dziełem zaskakująco gorzkim - pisze w recenzji Piotr Czerkawski. Czyli jest tak, jak w tradycyjnym czeskim filmie. Koniecznie.

"Zagubieni"; Czechy 2015; komediodramat; 2 godziny; reżyseria: Petr Zelenka w rolach głównych: Martin Myšička, Tomáš Bambušek

Kto zabił Kate Moss?

Znane z kultowych komedii panie w wieku raczej średnim chcą się bawić jak młode celebrytki. Non stop piją i palą. Ten ciekawy pomysł na komedię miejscami bardzo dobrze został wykorzystany, a miejscami przegrzany. I pojawia się pytanie - czy to ma być prześmiewczy ze świata celebrytów, czy wykorzystać świat celebrytów do promocji filmu. Można zobaczyć w wolnym czasie.

"Absolutnie fantastyczne: Film"; Wielka Brytania 2016; komedia; 1 godzina 30 minut; reżyseria: Mandie Fletcher; w rolach głównych: Jennifer Saunders, Joanna Lumley

No i jak tu nie kochać Putina?

Rzadka to możliwość - posłuchać i zobaczyć głos krytyki, a zarazem próby zrozumienia fenomenu Władimira Putina w Rosji z perspektywy rosyjskiej właśnie. Oglądanie dokumentów w kinie jest zawsze - jak mawiają młodzi - na propsie. Polecamy!

"Putin Forever?"; Rosja 2015; dokumentalny; 1 godzina 33 minuty; reżyseria: Kirill Nenashev

Piraci z... Kraboidów wzdychają do syrenki

Animacja z Chin bardzo rzadko gości na polskich ekranach. Obraz ma być szansą dla tamtejszej kinematografii, by wejść na światowe rynki. Czy się uda? Zobaczcie zwiastun, zdecydujcie.

"Dzielna syrenka i Piraci z Kraboidów"; Chiny 2015; animacja; 1 godzina 30 minut; reżyseria: Qiu Haoqiang