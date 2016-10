Bolesne rany, doskonałe kino

Tak doskonale poprowadzonego filmu historycznego nie mieliśmy w Polsce od lat wielu. Temat pali, temat wzbudza emocje, ale ciężko oskarżyć Wojtka Smarzowskiego o brak obiektywizmu , czy tani rewanżyzm. Reżyser chce pojednania, ale by to przyjąć do serca, trzeba bolesny film zobaczyć ze zrozumieniem.

"Wołyń"; Polska 2016; historyczny/dramat; 2 godziny 30 minut; reżyseria: Wojciech Smarzowski; w rolach głównych: Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik

Gdzie jest ta dziewczyna, gdzie jest ten dom?

Ekranizacja powieści Pauli Hawkins jest skazana na to, by być filmem popularnym, masowo oglądanym. Już kiedy książka wchodziła na rynek polski z okładki widzieliśmy twarz Emily Blunt, która zagrała w filmie bardzo dobrze. Najbardziej boli jednak to, że ci, którzy książki nie czytali, ze zwiastuna filmu dowiadują się zdecydowanie za dużo.

"Dziewczyna z pociągu"; thriller; 1 godzina 52 minuty; reżyseria: Tate Taylor; w rolach głównych Emily Blunt; Haley Bennett

Jest taki samotny dom

Burton. Tim Burton. I na tym powinniśmy zakończyć i zaprosić do kina, do baśniowego świata, w którym choć jest i pięknie, to zawsze znajdzie się miejsce na pierwiastek strachu. Trzeba, także ze względu na Evę Green.

"Osobliwy dom Pani Peregrine"; fantasy/przygodowy; 2 godziny 7 minut; reżyseria: Tim Burton; w rolach głównych: Eva Green, Asa Butterfiled

Join The Club

Postanowiłem rozpieprzyć system! Do tego właśnie służy montaż – możesz wtedy sprawić, że nie idziesz po śladach kogoś innego... Kiedy już zacząłem się tak bawić, nie potrafiłem przestać. Co pasowało do "Belgiki" - mówi Felix Van Groeningen. Trudno lepiej opisać ten film.

"Belgica"; Belgia 2015; dramat; 2 godziny 7 minut; reżyseria: Felix Van Groeningen; w rolach głównych: Stef Aertes, Tom Verme