- Kilka lat po śmierci Anny Przybylskiej, przyjaciele aktorki postanowili opowiedzieć historię dziewczyny, która swoim bezpośrednim stylem bycia i życzliwością skradła serca wielu polskich widzów. Film pokazuje ją taką, jakiej nie znamy jej z mediów. To przejmująca opowieść o marzeniach, przyjaźni, karierze, miłości i niespodziewanej śmierci - informuje Polsat.

Anna Przybylska zmarła dwa lata temu na raka trzustki. Osierociła trójkę dzieci. Radosław Piwowarski od dawna zapowiadał, że planuje film poświęcony życiu aktorki. Przez lata pracowali razem m.in. na planie "Złotopolskich". Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w rolę Przybylskiej. Trwają poszukiwania aktorki.

„Gwiazda” ma być jedną z trzech kinowych produkcji, jakie Polsat zamierza wyprodukować w najbliższych latach. Do tej pory stacja Zygmunta Solorza-Żaka nie inwestowała zbyt wiele w filmy przeznaczone do kin, skupiając się na produkcji telewizyjnej. Wraz z przejściem do firmy wieloletniej szefowej PISF, Agnieszki Odorowicz strategia medialnego giganta uległa zmianie.

Pozostałe projekty wybrane w ramach Cyfrowej Strefy Twórców to film Łukasza Palkowskiego, reżysera kinowego hitu „Bogowie” oraz komedia romantyczna Bartosza Prokopowicza. Pierwszy film zatytułowany „Podwójny Ironman” jest inspirowany historią sportowca Jerzego Górskiego. Drugi to opowieść o perypetiach 30-letniej singielki, pt. „Brawo My!

Poza tym stacja wyprodukuje oraz 13-odcinkowy animowany serial komediowy oparty na kultowej serii komiksowej, tworzonej od 2002 roku przez braci Minkiewiczów, pt. „Wilq Superbohater”.