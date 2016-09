Na kogo wypadnie, na tego bęc

Wszyscy doskonale wiemy, w co się pakujemy idąc na Bridget do kina. Jones jest nieporadna jak zwykle, a im bardziej nieporadna tym bardziej szczera, a im bardziej szczera, tym więcej jest śmiechu. Trzecie części komedii rzadko kiedy trzymają poziom. Tu - po bardzo długiej przerwie - jest ponoć nawet lepiej niż w drugiej. Warto sprawdzić, kto jest sprawcą ciąży.

"Bridget Jones 3"; Francja/Irlandia/USA/Wielka Brytania 2016; komedia; 2 godzin 2 minuty; reżyseria: Sharon Maguire; w rolach głównych: Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Emma Thompson

My name is Warski, Komisarz Warski

W rozmowie z nami Bartłomiej Topa mówi o kinie gatunkowym. Nie powiedział jednak, że to pierwszy od lat przypadek obrazu klimatycznego, ze swą barwą wynikajacą zarówno ze zdjęć, jak i z rytmu filmu. Akcja dopracowana, aktorzy grają świetnie (świetny Topa świetnym Topą, ale ta Julia Kijowska). Coś nam mówi, że komisarz Warski zostanie z nami na lata, a w związku z tym pierwsza część cyklu jest lekturą obowiązkową.

"Sługi boże"; Polska 2016; 1 godzina 41 minut; kryminał; reżyseria: Mariusz Gawryś; w rolach głównych:Bartłomiej Topa, Julia Kijowska, Adam Woronowicz, Małgorzata Foremniak, Krzysztof Stelmaszyk

No, pokaż się, żubrze. Zróbże minę uprzejmą, żubrze.

Jeśli coś ma zostać z nami na lata, to na pewno kadry z tego filmu. Twórcy "Mikro-" i Makrokosmosu" tym razem zaglądają do lasu, w tym i wycinanej z nieznanych powodów Puszczy Białowieskiej. Powstaje film wciągający, pełen akcji, pościgów, trup pada a mordercy uchodzą w poczuciu wykonanej misji. Wbrew temu opisowi - koniecznie z dziećmi, bo zamiast na "Smoleńsk" szkoły tłumnie powinny pójść na "Królestwo".

"Królestwo"; Francja/Niemcy 2016; 1 godzina 37 minut; przyrodniczy; reżyseria: Jacques Perrin; w rolach głównych: żubry, wilki, sarny, dziki i inni

Raz, dwa, trzy, boisz się ty!

To przecież oczywiste, że bez przygotowania jedzie się w środek strasznego lasu, by wyjaśnić zagadkę tajemniczego morderstwa. Kamera jest włączona, że niby cały czas z ręki, a dziwnym trafem widz widzi więcej niż bohaterowie. Mimo tych oczywistych oczywistości boimy się jak cholera i skaczemy w fotelu ze strachu rozsypując popcorn. Trzeba uważać, bo jak na niego w kinie nadepniemy to wystraszymy sąsiada.

"Blair Witch"; USA 2016; 1 godzina 30 minut; horror; reżyseria: Adam Wingard; w rolach głównych: James Allen McCune, Callie Hernandez

Ból dorastania

Filmów bez infantylizmu przedstawiających okres późnonastoletni jak na lekarstwo. Dlatego też "Życie Adeli" ku zdumieniu wielu wygrywało laury, dlatego z zapartym tchem będziemy oglądać perypetie w "Mając 17 lat". Solidne, francuskie kino powinno być zawsze dobrą rekomendacją.

"Mając 17 lat"; Francja 2016; 1 godzina 56 minut; dramat; reżyseria: Andre Techine; w rolach głównych: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein