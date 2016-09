Almodovar chce być mędrcem

Nie jest już buntownikiem ruchu La movida madrilena, nie wykpiłby matki, żeby pokazać, jak bardzo ją kocha. 66-letni dzisiaj Almodóvar chce być przede wszystkim mędrcem - pisze w recenzji Łukasz Maciejewski. Reżyser ma w naszym kraju dziesiątki fanów, by nie powiedzieć wyznawców. Czy nie zawiodą się na tym, co tym razem pokazuje?

Czytaj więcej Mistrzowski falsyfikat. "Julieta" Almodóvara w kinach [RECENZJA]

"Julieta"; Hiszpania 2016; dramat; 1 godzina 36 minut; reżyseria: Pedro Almodovar; w rolach głównych: Emma Suarez, Adriana Ugarte

Destrukcja Gyllenhaala i Watts

Bankier, który nie chce się pogodzić ze śmiercią żony i kobieta, która wciąga go w wir nieprzewidzianych wydarzeń. Film dużej części widzów jest już znany - poza granicami Polski był pokazywany już w ubiegłym roku. Gra aktorska Gyllenhaala i Naomi Watts powinna jednak przyciągnać przed wielki ekran.

"Destrukcja"; USA 2015; dramat; 1 godzina 41 minut; reżyseria: Jean-Marc Valle; w rolach głównych: Jake Gyllenhaal, Naomi Watts

Złapie Cię Nerve

Pokemony to przy grach przyszłości pikuś. Oto kolejna wersja opowieści, w której z pewną dozą niepewności młodzi ludzie wchodzą w świat interaktywnej rozrywki. I potem czy chcą, czy nie na odpowiedź co będą robić wieczorem mówią: "będę grał w grę". Tu uczestnicy muszą, wycofać się nie mogą. Dla miłośników gatunku.

"Nerve"; USA 2016; thriller; 1 godzina 36 minut; reżyseria: Henry Jooost; w rolach głównych: Emma Roberts i Dave Franco

Mr. Cyngiel

Tak to jest z tym facetami. Ciężko znaleźć odpowiedniego, bo zawsze coś nie pasuje, a jak już się znajdzie, to okazuje się, że to płatny morderca. Coś pomiędzy filmem akcji a komedią, czyli z zamierzenia film dla par.

"Pan Idealny"; USA 2015; komedia 1 godzina 30 minut; reżyseria: Paco Cabezas; w rolach głównych: Sam Rockwell, Anna Kendrick

Uwaga, Miles na ekranie

Cheadle pokazuje środkowy palec autorom sztampowych hollywoodzkich biografii także dlatego, że – w przeciwieństwie do nich – nie próbuje niewolniczo trzymać się faktów - pisze w recenzji Piotr Czerkawski. Bo to film niby biograficzny, ale czasem od prawdziwych wydarzeń oddalony. Dla fanów muzyki i tak będzie to pozycja obowiązkowa.

Czytaj więcej Ekscentryczny kolaż z biografii. Film "Miles Davis i ja" [RECENZJA]

"Miles Davis i ja"; USA 2015; biograficzny; 1 godzina 40 minut; reżyseria: Don Cheadle; w rolach głównych: Don Cheadle, Ewan McGregor;

Nie jest łatwo być kowbojem

"Aż do piekła" to historia dwóch braci. Toby i Tanner – dwaj popaprańcy, wykolejeńcy, ledwo wiążący koniec z końcem, chcą ocalić rodzinny dom i nie mając innej możliwości, decydują się obrabować kilka banków. W ten sposób mogą się też odegrać na systemie, w którym przyszło im żyć. Systemie, który faworyzuje bogatych, a wykorzystuje i poniża biednych - opisuje w wywiadzie Chris Pine, który zagrał jedną z głównych ról. A opowieść zobaczyć warto.

Czytaj więcej Aktorstwa nigdy nie traktowałem jako terapii. Wywiad z Chrisem Pinem

"Aż do piekła". USA 2016; dramat; 1 godzina 42 minuty; reżyseria: David Mackenzie; w rolach głównych: Jeff Bridges, Chris Pine

Palące jak ogieńChoć "Fuocoammare" porusza – szeroko dyskutowany w mediach – problem kryzysu migracyjnego, Rosiego nie sposób oskarżyć o pogoń za sensacją. Do podjęcia tematyki uchodźczej predestynowała reżysera już jego własna biografia. Urodzony we włoskiej rodzinie w Erytrei Gianfranco jako 13-letni chłopiec musiał uciekać z ogarniętego wojną kraju - rekomenduje w recenzji Piotr Czerkawski.

Czytaj więcej Zderzenie chaosu i monotonii. "Foucoammare. Ogień na morzu" [RECENZJA]

"Fuocoammare. Ogień na morzu"; Francja/Włochy 2016; film dokumentalny; reżyseria: Gianfranco Rosi

Twittuj swe myśliOgromną frajdę sprawia wówczas podpatrywanie Herzogowskiego warsztatu dokumentalisty. Niemiecki reżyser rozmawia z kolejnymi postaciami nie jak mistrz kina, lecz 73-letni dzieciak, który potrafi być jednocześnie naiwny, sarkastyczny i pełen bezkrytycznego entuzjazmu - ten film zachwala też Piotr Czerkawski. A Herzog stawia pytania ciekawe np. kiedy będziemy mogli twittować myśli siłą woli.

Czytaj więcej Jak na Antarktydzie. Dokument Herozga w kinach [RECENZJA]

"Lo i stało się: Zaduma nad światem w sieci "; USA 2016; 1 godzina 38 minut; film dokumentalny; reżyseria: Werner Herzog

Kooperacja na mocy paktu

Filmy amerykańsko-rosyjskie to rzadkość. Ale skoro temat dotyczy wyprawy w kosmos, to czemu nie. A zwierzaki muszą ochronić nas przed kosmitami. No i Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Dygant w polskiej wersji.

"Kosmiczna jazda. Hau hau mamy problem"; Rosja/USA 2016; 1 godzina 30 minut; animacja dla dzieci; reżyseria: Inna Evlannikova, Aleksander Khramtsov, Vadim Sotskov