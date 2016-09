- Wśród 22 filmów aż 15 to premiery. Oprócz filmów konkursowych podczas festiwalu będę także wyświetlane firmy pozakonkursowe. Zaplanowaliśmy ciekawe spotkania z gwiazdami świata gór. Gośćmi specjalnymi będą Simone Moro i Alex Txikon, którzy w lutym bieżącego roku zdobyli ośmiotysięcznik Nanga Parbat, dotychczas niezdobyty zimą – powiedziała dyrektor festiwalu Spotkania z Filmem Górskim Magdalena Ziaja.

Wśród gości festiwalu będzie także brytyjski wspinacz John Porter oraz kanadyjska autorka książek o tematyce górskiej Bernadette McDonald. Festiwal będzie także okazją do spotkania z wieloma innymi wybitnymi zdobywcami gór m.in. Krzysztofem Wielickim, Januszem Majerem Januszem czy Andrzejem Bargielem.

- Głównym założeniem naszego festiwalu jest promocja kultury górskiej oraz aktywności górskich. Być może paradoksalnie nasi widzowie siedzą przed wielkim ekranem zamiast być w górach, ale to jest dla uczestników naszego festiwalu bardzo inspirujące przeżycie, które ich bardzo rozwija i motywuje. To spotkanie zwykłych amatorów gór z wielkimi sławami alpinizmu i himalaizmu wspinania – dodała Ziaja.

W tym roku na miłośników filmu górskiego czeka duża różnorodność tematyczna. Nie są to tylko filmy czysto wspinaczkowe, poruszają różne tematy związane też z kulturą, historią i różnymi wydarzeniami związanymi z krajami górskimi np. kataklizmami – powiedziała Gabi Kuhn, współorganizatorka wydarzenia.

Wśród konkursowych obrazów jest film zatytułowany "W". To historia chłopaka z Kanady, który obserwując wielki napis na pewnym sklepie ułożony na wysokiej wieży i o jego pomyśle, jak wspiąć się na tą konstrukcję. - To wielkie "W" jest tylko wyjście do różnych pytań, które wprowadzają w wątek himalaizmu – wyjaśniła Kuhn.

W niedzielę okaże się, który obraz zdobędzie Grand Prix festiwalu – statuetkę "Wielka Drewniana Góra" oraz nagrodę w wysokości 4tys. zł.

Podczas Spotkań z Filmem Górskim odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących m.in. zawody wspinaczkowe, wystawy, promocje książek i wycieczki górskie.