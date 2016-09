Fabularny debiut Kowalskiego będzie miał w Hiszpanii światową premierę. O przyznawane w San Sebastian Muszle rywalizował będzie z kilkunastoma filmami, m.in. w reżyserii Ewana McGregora ("American Pastoral", USA), Baltasara Kormakura ("The Oath", Islandia) i Emmanuelle Bercot ("La fille de Brest", Francja).

Koniec roku szkolnego w prowincjonalnym polskim mieście. Dla 12-letniej Gabrysi to ostatnia szansa, by wyjawić koledze z klasy, że jest w nim zakochana. Dziewczynka aranżuje sekretne spotkanie i szantażem zmusza chłopca, żeby się na nie stawił. Ale to, co miało być intymną rozmową, wymyka się spod kontroli i wiedzie do nieoczekiwanych rezultatów - tak fabułę "Placu zabaw" opisuje PISF.

Film Kowalskiego to próba postawienia pytania o przyczyny zbrodni popełnianych przez dzieci; autor podaje jednak w wątpliwość, czy na to pytanie istnieje w ogóle odpowiedź.

Opiekę artystyczną nad realizacją "Placu zabaw" sprawował Wojciech Smarzowski.

Główne role w filmie zagrali debiutujący na ekranie: Michalina Świstuń, Nicolas Przygoda i Przemysław Baliński. Twórcą muzyki jest duński kompozytor Kristian Eidnes Andersen, znany m.in. ze współpracy z Larsem von Trierem.

Plac zabaw został wyprodukowany przez Film it, w koprodukcji ze Studiem Produkcyjnym Orka przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dystrybucją obrazu w Polsce zajmuje się Next Film, który zapowiada wprowadzenie filmu do kin jesienią 2016. Polska premiera festiwalowa obrazu odbędzie się w konkursie głównym 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni - informuje PISF.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastian w Hiszpanii to jeden z najstarszych europejskich festiwali filmowych, jego pierwsza edycja odbyła się w 1953 roku. 64. edycja potrwa od 16 do 24 września.