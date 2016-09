Czerwony Krauz

Maciej Stuhr jako detektyw? Brzmi dobrze i jakby już byo znane. A do tego echa transformacji ustrojowych w filmie, który jest czesko-słowacko-polską koprodukcją.

"Czerwony kapitan"; Czechy/Polska/Słowacja 2016; kryminał; 1 godzina 55 minut; reżyseria: Michał Kollar; w rolach głównych: Maciej Stuhr, Oldrich Kaiser.

Połodniowoamerykański byk

Jak daleko od naszej euroamerykańskiej estetyki do kultury latynoskiej nie trzeba specjalnie tłumaczyć. Mocno plastyczny film pokazuje nie tylko inny sposób patrzenia na świat, kobiety, sport. Każe sie zastanowić w ilu równoległych rzeczywistościach kulturalnych żyjemy.

"Neonowy byk"; Brazylia/Holandia/Urugwaj 2015; dramat; 1 godzina 41 minut; reżyseria: Gabriel Mascaro; w rolach głównych: Juliano Cazarre, Aline Santana

Misja: Mechanik

Kino akcji zrobione z rozmachem i przy dużym budżecie zawsze ogląda się na wielkim ekranie dobrze. Pod jednym warunkiem: publiczność ma się nie nudzić, ma być zaskakiwana kadrami, efektami i akcji zwrotami. Te są, choć film Bondem ani Bournem nie jest. Ale duet Statham - Alba daje radę.

"Mechanik: konfrontacja"; Francja/USA/Tajlandia; film akcji; 1 godzina 49 minut; reżyseria: Dennis Gansel; w rolach głównych: Jaosn Statham, Jessica Alba

Lampa a la dynia

Suchar zawarty w opisie filmu powinien Was wprowadzić w nastrój. Mamy tu zderzenie światów: dzieci wychowane na tabletach i pokemonach mają poznac stare legendy i to spoza naszego kręgu kulturowego. Dlatego latający dywan zatrzyma się przed umieszczonym w powietrzu znakiem "stop".

"Nowe przygody Aladyna"; Belgia/Francja; komedia; 1 godzina 47 minut; reżyseria Arthur Benzaquen; w rolach głównych: Kev Adams, Jean-Paul Rouve

Jutro się rozstaniemy

Sprzątanie letniego domu jako pretekst do podsumowania i życia, małżeństwa i relacji rodzinnych dla starszych oraz do poznawania świata i nowych relacji dla młodych. Dla miłośników kina refleksyjnego. No o z pięknymi, jesiennymi kadrami.

"Pożegnanie"; Francja/Wielka Brytania 2015; melodramat; 1 godzina 49 minut ; reżyseria: Andrew Steggall; w rolach głównych: Juliet Stevenson, Alex Lawther

Bóg w sercu

Kardiolog ateista. Do tego wzorowy mąż i ojciec. Programowo tolerancyjny wobec wszystkiego, co jest dyskryminowane. Podskórnym marzeniem ojca jest, by jego syn okazał się być gejem. Ten jednak postanawia zostać... księdzem. Oj, czy to nie za wiele jak dla tolerancyjnego serca?

"Jak Bóg da"; Włochy 2014; komedia; 1 godzina 27 minut; reżyseria: Edoardo Maria Falcone; w rolach głównych: Marco Giallini, Alessandro Gassman

Rogucki w filmie o tłumaczu we Włoszech

Młodzi ludzie na włoskim uniwersytecie próbują ambitnie przeć, walcząc nie tylko z przeciwnościami losu, ale i z różnicami kulturowymi. A do tego romans w tle. Recenzenci mówią, że historia jest dość niespójna, ale za to dobrze nakręcona.

"Tłumacz"; Polska/Włochy 2015; dramat psychologiczny; 1 godzina 30 minut; reżyseria: Massimo Natale; w rolach głównych: Claudia Gerini, Kamil Kuna, Piotr Rogucki