Osiem pełnometrażowych produkcji z całego świata – od Niemiec i Holandii, przez Szwecję i Norwegię, po odległą Koreę Południową – rywalizujących o nagrodę Kwiatu Paproci pokazuje historie bliskie naszym młodym widzom. Poruszają tematy dobrze znane cztero-, sześcio- czy dwunastolatkom. Będą one zarówno dobrą rozrywką, jak i okazją do wzruszeń i przygód.

"Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra" to kolejna część przygód ulubionych bohaterów znanych z książek Martina Widmarka i Heleny Willis o parze młodych detektywów z Valleby. Tym razem Lasse i Maja będą mieli do rozwiązania zagadkę zniknięcia wspaniałego rodowego klejnotu, Stelli Nostry. Zwaśnione włoskie rody, ich historia i wiszący w powietrzu nowy konflikt – detektywi będą pracować w trudnych warunkach. Perypetie bohaterów będziemy mogli oglądać razem z odtwórcami głównych ról – specjalnie na festiwal przyjadą Amanda Pajus i Lukas Holgersson, czyli Maja i Lasse!

"Jak ukraść psa" – adaptacja bestsellerowej powieści Barbary O’Connor prosto z Korei Południowej. Historia mieszkającej z mamą i bratem w furgonetce Ji-so. Misterne plany i wytrwałe próby zdobycia pieniędzy, dzięki którym mogłaby spełnić marzenie o domu, wzruszają i bawią, zarówno młodszych, jak i starszych. Film podbił serca widzów na całym świecie – nie trzeba szukać daleko, wystarczy wspomnieć, że zdobył najważniejsze nagrody Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino.

Nie zabraknie też "Soni" czyli adaptacji jednej z książek ulubionej autorki wszystkich miłośników dziecięcego świata – Piji Lindenbaum. W tym filmie wszystko jest niezwykłe, pełne sekretów i tajemnic. Pierwsza noc Soni poza domem, u koleżanki – Celestyny, będzie pełna przygód i pokonywania własnych strachów. Na dodatek w towarzystwie borsuków w czerwonych kaloszach. "Sonia" była filmem otwarcia tegorocznej sekcji Generation festiwalu Berlinale oraz miała nominację do Kryształowego Niedźwiedzia.

Znajdzie się też coś dla miłośników Karola Maya – "Syn Winnetou" opowiada o nietypowym kandydacie do roli potomka wielkiego Indianina. Max to jedenastoletni, dość pulchny, blady jak ściana blondyn w okularach, a na dodatek z wyboru od najmłodszych lat Indianin. Czy jego historia podbije serca widzów Kina Dzieci?

Nagrodzone m.in. na festiwalach w Chicago i Stony Brook "Sekrety wojny" to opowieść o prawdziwej przyjaźni i wojnie – tej między sąsiadami i tej światowej. Jest 1943 rok, Holandia pod nazistowską okupacją. Wojna stopniowo wdziera się w dzieciństwo Lamberta i Tuura. Tata Lamberta kolaboruje z nazistami, rodzina Tuura jest w ruchu oporu, a Maartje, nowa koleżanka ze szkoły, ukrywa swoją tożsamość.

To nie wszyscy kandydaci. O nagrodę Kwiatu Paproci walczy też kolejna część przygód pary najlepszych przyjaciół, Kacpra i Emmy – "Kacper i Emma na safari". Mama Emmy pomaga swojej przyjaciółce w lecznicy dla zwierząt w Afryce. Na przedszkolaków czeka tam nowe wyzwanie – czy zdołają pomóc zagubionemu lwiątku i odnajdą jego mamę?

W daleką podróż, nie do Afryki, a na wyspę, na której na świat przychodzą wszystkie potwory, wyruszy też bohaterka jedynego animowanego filmu w konkursie – Molly. "Wielka wyprawa Molly" to historia jej drogi w pogoni za rodzicami, którzy zapomnieli czapki dla jej mającego się wkrótce wykluć młodszego brata, i drogi do odnalezienia się w nowej roli starszej siostry. Przygody Molly były nominowane do Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale oraz zostały docenione przez jury festiwalu w Szanghaju.

Ostatni, ale w żadnym wypadku nie najgorszy z konkursowych filmów to holenderski, nagrodzony nagrodą Emmy "Rabarbar". Siem i Winnie, przyrodnie rodzeństwo, kręcą film instruktażowy dla swoich rodziców – 10 zasad, których należy przestrzegać, żeby związek był udany. Na pewno im się przyda, bo jeszcze nie było ślubu, a już kłócą się jak przed rozwodem.

Filmy zostaną ocenione przez jury dziennikarzy w składzie: Ludwika Mastalerz, Paulina Reiter i Jakub Socha oraz jury twórców: Kubę Czekaja, Ankę Sasnal i Grzegorza Wacławka.

Kto wygra? Dowiemy się we wrześniu. 3. Festiwal Filmowy Kino Dzieci odbędzie się w dniach 17-25.09. A tymczasem już w najbliższy poniedziałek, 29.08. zdradzimy pełen program festiwalu. Radzimy zachować czujność.

3. Festiwal Filmowy Kino Dzieci w dniach 17-25 września zagości w: Bydgoszczy, Chodzieży, Częstochowie, Dąbrowie Białostockiej, Dąbrowie Górniczej, Elblągu, Ełku, Gdańsku, Gliwicach, Jarocinie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Piastowie, Poznaniu, Radomiu, Różanie, Rumii, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu.