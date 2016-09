19 sierpnia w wieku 62 lat odszedł nasz absolwent, wieloletni wykładowca naszej Szkoły i Przyjaciel - poinformowała na swojej stronie internetowej łódzka filmówka.

Krzysztof Ptak ukończył Wydział Operatorski Szkoły Filmowej w Łodzi w 1979 roku. Debiutował zdjęciami do dokumentów Bohdana Dziworskiego ("Olimpiada" i "Dwubój klasyczny"). Pierwszą fabułą przy której pracował był film Leszka Wosiewicza "Smak wody". Był autorem zdjęć do dokumentów, fabuł i spektakli telewizyjnych; współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Krauze, Janem Jakubem Kolskim.Najbardziej znane obrazy zrealizowane przez Krzysztofa Ptaka to m.in. "300 mil do nieba" Macieja Dejczera, "Panna Nikt" Andrzeja Wajdy, "Historia kina w Popielawach" Jana Jakuba Kolskiego, "Weiser" Wojciecha Marczewskiego, "Edi" Piotra Trzaskalskiego, "Pornografia" Jana Jakuba Kolskiego, "Mój Nikifor" Krzysztofa Krauzego, "Dom Zły" Wojciecha Smarzowskiego czy "Papusza" Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze.

Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany, m.in dwukrotnie statuetką Camerimage - Złotą Żabą za zdjęcia do "Ediego", Srebrną Żabą za zdjęcia do filmu "Dom zły"; jest też siedmiokrotnym laureatem nagrody Polskiej Akademii Filmowej za najlepsze zdjęcia.