Obraz jest polską produkcją z międzynarodową obsadą. W głównej roli zobaczymy Piotra Adamczyka. W pozostałych rolach występują: Luca Calvani ("The International" 2009 r. reż. Tom Tykwer, "Kryptonim U.N.C.L.E." 2015 r. reż. Guy Ritchie), Alessandra Mastronardi ("Zakochani w Rzymie" 2012 r. reż Woody Allen), Torsten Voges ("Big Lebowski" 1998 r.), Gedeon Burkhard ("Bękarty Wojny" 2009 r. reż. Quentin Tarantino) oraz Daniel Olbrychski i Paulina Holtz. W filmie, oprócz oryginalnej muzyki skomponowanej przez Pawła Mykietyna, usłyszymy utwory włoskiego kompozytora Carlo Gesualdo da Venosa, rówieśnika Caravaggia (XVI w.). Mocnym atutem filmu są też wyjątkowe zdjęcia, za które odpowiada Arkadiusz Tomiak.

Pokaz na kanadyjskim festiwalu będzie światową premierą "Tytanowej Bieli". W Polsce film wejdzie na ekrany kin 25 listopada br. Dystrybutorem jest Kino Świat. Poza Polską film ma zaplanowaną dystrybucję w kilkunastu krajach: Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Australii, Słowacji, Estonii, Danii, Szwecji, Nigerii oraz na Węgrzech, Litwie i Łotwie.

Dominik (Piotr Adamczyk), doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się historią sztuki, na zlecenie profesora (Torsten Voges), wyrusza do Porto Ercole, by zebrać materiał o najbardziej tajemniczym okresie życia Caravaggia. Gdy poznaje Silvię (Alessandra Mastronardi) i miejscowego księdza Paolo (Luca Calvani), niespodziewanie staje się częścią kryminalnej intrygi, krok po kroku odkrywając skrzętnie skrywaną tajemnicę niepozornego miasteczka. Okazuje się, że świat sztuki, który Dominik znał do tej pory, nie jest tym, czym mógł się wydawać...