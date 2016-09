To bez wątpienia kolejny sukces polskiego kina. "Zaćma" – najnowszy film Ryszarda Bugajskiego, twórcy wielokrotnie nagradzanych produkcji: "Przesłuchanie" i "Układ zamknięty" – znalazł się w programie 41. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Pokaz filmu, w ramach prestiżowej sekcji "World Contemporary Cinema" ("Światowe Kino Współczesne"), będzie światową premierą obrazu. Do polskich kin "Zaćma" wejdzie 14 października.

"Zaćma" opowiada o prawdziwej postaci Julii Brystygierowej, znanej jako "Krwawa Luna" – sadystycznej funkcjonariuszce UB, jednej z najbardziej niesławnych postaci powojennej Polski. Obok Marii Mamony ("Układ zamknięty"), która zagrała główną rolę, w filmie zobaczymy, m.in.: Janusza Gajosa – zdobywcę nagrody dla Najlepszego Aktora na 40. edycji Festiwalu Filmowego w Gdyni, Małgorzatę Zajączkowską, Olgę Bołądź, Piotra Głowackiego i Marka Kalitę.

Czytaj więcej W Toronto premiera nowego filmu Andrzeja Wajdy z Bogusławem Lindą

Czytaj więcej Premiera filmu "Maria Curie-Skłodowska" na prestiżowym festiwalu w Toronto

Akcja filmu toczy się w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Julia Brystygierowa, zwana "Krwawą Luną", to eks-funkcjonariuszka Ministerstwa Bezpieczeństwa. Tam, jako szefowa owianego złą sławą Departamentu V, osobiście i z sadystyczną zawziętością katowała więźniów politycznych. Słynęła z donosów do NKWD, nie oszczędzając swoich partyjnych towarzyszy. Teraz, szukając porady duchowej, ubiega się o prywatną audiencję u prymasa Stefana Wyszyńskiego (Marek Kalita). Zanim jednak dojdzie do spotkania z głową Kościoła, Brystygierowa będzie musiała przekonać do swoich racji oślepionego księdza (Janusz Gajos) i cierpiącą na kryzys wiary zakonnicę (Małgorzata Zajączkowska).