Sekretna animacja

Czy twój pies naprawdę tak tęskni? Czy to prawda, że zwierzęta robią tajne imprezy? I czy to naprawdę prawda, że komunikują się między sobą? Animacja z cyklu "nie tylko dla dzieci" sprawi, że będziecie się bawić bardzo dobrze. A przynajmniej będzie tak z waszymi dziećmi.

"Sekretne życie zwierzaków domowych"; Japonia/USA 2016; 1 godzina 30 minut; komedia/animowany; reżyseria: Chris Renaud

Druga siódemka

Przypominajmy, bo trzeba: to jest remake klasycznego filmu. Takiego westernu, gdzie to najgorsi wyrzutkowie zebrani do grupy nagle okazują się być mistrzami. I choć cos mieli na sumieniu, po akcji, którą wykonują, wszyscy traktują ich jako wzór cnót wszelakich. Wot, relatywizm! Ale z jaką obsadą...

"Siedmiu wspaniałych"; USA 2016; 2 godziny 12 minut; western; reżyseria: Antoine Fuqua; w rolach głównych: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke,

Plan Maggie

W "Siedmiu wspaniałych" dobrze zagrał Ethan Hawke? Tu zagrał lepiej. Bo choć trylogia "Przed wschodem/zachodem/przed północą" się zakończyła, pokusa by zrobić coś dla ludzi myślących, co tknie romantyzmem została z nami.

"Plan Maggie"; USA 2016; 1 godzina 32 minuty; komedia romantyczna; reżyseria: Rebecca Miller; w rolach głównych: Greta Gerwing, Ethan Hawke

Pierceing

Czy można oglądać filmy z Pierce Brosnanem dla samego Pierce Brosnana? Tak, nawet trzeba. A przy okazji warto się zastanowić, czy Bond nie mógłby mieć trochę więcej wiosen... Wróc, przecież będzie miał. A Pierce i tak zagra swoje.

"Kontrola absolutna"; USA 2016; 1 godzin 35 minut; kryminał; reżyseria: John Moore; w rolach głównych: Pierce Brosnan, James Frecheville

Hedi zwalcza uprzedzenia

A jeśli okaże się, że jakiś facet w Tunezji (to ten kraj, z którego uchodźcy szturmują na tratwach Sycylię) ma dokładnie te same problemy, jakie macie i wy? W pracy nie tak, w domu nie wychodzi. A na dodatek ta presja, że wszystko się musi udać. Byśmy zrozumieli własne życie warto popatrzeć na życie innych, ale nam podobnych.

"Hedi"; Belgia/Francja/Tunezja 2016; 1 godzina 28 minut; dramat; reżyseria: Mohamed Ben Attia; w rolach głównych: Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud

Jak nie wiesz, jak wiesz...

Siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje. Typowe polskie kino. Co gorsza, tzreba słuchać i myśleć. Jeśli nie "Smoleńsk" to... może to?

"Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham"; Polska 2016; dokumentalny; 1 godzian 16 minut; reżyseria: Paweł Łoziński

We all gonna die...

A co jeśli ucieczka przed śmiercią jest zabawą w kotka i myszkę? Co jeśli każdy może umrzeć na typowo kobiecą chorobę? Europejskie kina i na dodatek komedia. Dla wielu gorzej być nie może, dla nas to rekomendacja.

"O matko! Umrę..."; Belgia/Francja 2015; komedia; 1 godzina 30 minut; reżyseria: Xavier Seron; w rolach głównych: Jean-Jacques Rausin, Myriam Boyer