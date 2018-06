Jak opisuje wydawca - bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed walentynkami, w chwili gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś, co wywraca je do góry nogami.

Natalia (Kinga Preis) i Paweł (Adam Cywka) to wieloletnie małżeństwo. Żyją w przyjaznej relacji. Łączy ich miłość do córki Zosi, z którą są bardzo związani. W dniu, w którym wspólnie wyprawiają ją na studia do USA ich życie całkowicie się zmienia.

Aga (Edyta Olszówka) i Andrzej (Krzysztof Stelmaszyk) to filologowie pracujący naukowo na uniwersytecie. Ich praca jest ich wspólną pasją, razem piszą nową publikację. Ona jest panią doktor i bliską współpracownicą, on profesorem – jej mistrzem. Jest między nimi czułość i namiętność. Od dawna są ze sobą bardzo blisko, mimo że Andrzej ma żonę i dzieci, z którymi mieszka. Ostatni raz Aga i Andrzej widzą się przed wyjazdem mężczyzny w delegację. Później już nic nie będzie takie samo.

Janula (Małgorzata Gorol) jest singielką szukającą stałego partnera. Pracowita, utalentowana, a do tego pyskata. Poznaje Rafała (Julian Świeżewski), z którym świetnie się czuje. Wygłupiają się, doskonale im się rozmawia, spędzają razem noc. Janula wierzy, że w końcu dostała szansę na prawdziwe uczucie i związek na dłużej. Jednak gorzko się zawodzi – Rafał znika z jej życia.

Klara (Roma Gąsiorowska) większość czasu spędza w domu, gdzie zajmuje się komercyjną działalnością quasi-artystyczną. Pochłania ją troska o ojca mieszkającego z dala od Warszawy. Klara obawia się, że ojciec źle sobie radzi po śmierci żony i próbuje to przed nią ukrywać. Pewnego dnia, zaniepokojona brakiem kontaktu, jedzie do niego i to, co odkrywa, zaskakuje ją, ale i radykalnie odmienia.

Dane techniczne wydania:

język: polski

napisy: angielskie

czas trwania: 82 min

format: 16:9

dźwięk: 5.1, audiodeskrypcja

rok produkcji: 2017