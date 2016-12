Amerykański reżyser odkrył w powieści Patricii Highsmith (ze względów obyczajowych po raz pierwszy opublikowanej pod pseudonimem) rewers swojego fantastycznego filmu "Daleko od nieba". Tylko tym razem nie musi skupiać się na światopoglądowych deklaracjach, lecz całą uwagę może skoncentrować na historii miłosnej. Historia zakazanego romansu, który w latach 50. połączył zamożną mężatkę i skromną dziewczynę marzącą o karierze fotografki, urzeka subtelnością, urodą i inteligencją. Ma nieco staroświecki sznyt melodramatów Douglasa Sirka umiejętnie podkreślany przez stylowe zdjęcia i muzykę. Ale siłą filmu są wspaniałe, subtelne i magnetyczne zarazem role Cate Blanchett i Rooney Mary. To one nadają tej opowieści pełnię życia. W ich spojrzeniach, szeptach, przypadkowych dotknięciach zaklęte są piękno i siła, by rzucić wyzwanie purytańskiemu społeczeństwu.

Carol | reżyseria: Todd Haynes | dystrybucja: Gutek Film