Na razie Steven Soderbergh, siła sprawcza wyprodukowanego przez stację Cinemax serialu, postanowił wrócić po kilkuletniej przerwie do kina, więc być może na planie "The Knick” ktoś go zastąpi. Na razie jednak musi wystarczyć wydanie DVD drugiego sezonu. Warto, bo to jeden z najlepszych seriali historycznych, jakie w ostatnich latach mogliśmy oglądać. Soderberghowi udało się połączyć w całość thriller medyczny, dramat obyczajowy, psychologiczny i polityczny oraz drobiazgową rekonstrukcję życia wielkomiejskiej Ameryki u progu XX wieku. Losy pracowników i pacjentów nowojorskiego szpitala Knickerbocker układają się w fascynującą mozaikę charakterów i emocji. A Clive Owen jako uzależniony od narkotyków genialny lekarz John Thackery zagrał tu rolę życia.

The Knick, sezon 2 | dystrybucja: Galapagos