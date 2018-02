Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film otrzymała Adina Pintilie za "Touch Me Not"; do Małgorzaty Szumowskiej powędrował Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury (Grand Prix Jury).

"Twarz" miała na Berlinale swoją międzynarodową premierę. Film, który był pokazywany w Konkursie Głównym - jak zapowiadają producenci - jest współczesną baśnią o człowieku, który stracił twarz w wypadku.

W głównej roli wystąpił w nim Mateusz Kościukiewicz ("Wszystko, co kocham", "Matka Teresa od kotów"), aktor po raz kolejny współpracujący z Szumowską i określony w 2012 roku jako wschodząca gwiazda europejskiego kina (Shooting Star). Jacek, bohater filmu, po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować, więc staje się dla nich kimś obcym. Reżyserka odbierając statuetkę podkreśliła, że "Twarz" jest filmem o problemach palących nie tylko Polskę i Europę, ale cały świat.

"Twarz" to kolejny tytuł Małgorzaty Szumowskiej pokazywany na Berlinale po "W imię...", nagrodzonym w 2013 roku m.in. nagrodą Teddy przyznawaną filmom o tematyce LGBT, oraz "Body/ciało" wyróżnionym trzy lata temu Srebrnym Niedźwiedziem dla Najlepszego Reżysera.

Autorem zdjęć i współscenarzystą "Twarzy" jest stale współpracujący z reżyserką operator Michał Englert, a za montaż odpowiadał nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową Jacek Drosio. W filmie występują także m.in. Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Roman Gancarczyk, Iwona Bielska, Krzysztof Czeczot i Krzysztof Ibisz. Na ekrany polskich kin obraz wejdzie 6 kwietnia.

Film Szumowskiej był pokazywany w Konkursie Głównym m.in. obok rosyjsko-polsko-serbskiego "Dowłatowa" w reż. Aleksieja Germana. Elena Okopnaya, która odpowiadała w filmie za kostiumy i production design, została nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za wybitne osiągnięcia artystyczne. W Konkursie Głównym zaprezentowano także nowe filmy Wesa Andersona, Gusa Van Santa, Benoita Jacquota, Laury Bispuri, Thomasa Stubera i Philipa Groeninga.

Najlepsze tytuły wybrało jury w składzie: Tom Tykwer (przewodniczący), Cecile de France, Chema Prado, Adele Romanski, Ryuichi Sakamoto i Stephanie Zacharek.

68. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale zakończy się w niedzielę.