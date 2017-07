Ci, którzy wciąż w to nie wierzyli, odetchnęli z ulgą, ale by obejrzeć Bonda trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. Premiera 25. filmu o przygodach agenta Jej Królewskiej Mości odbędzie się 8 listopada 2019 roku.

Nie to jednak przykuło uwagę obserwatorów z całego świata. W oficjalnym komunikacie nie napisano ani słowa o obsadzie. Wciąż więc nie wiadomo, czy Daniel Craig po raz piąty wypowie słynne zdanie "My name is Bond. James Bond", mimo że wcześniej pojawiły się informacje, że w 25 filmie o agencie 007 pojawi się zarówno on, jak i Adele, która ponownie jak w "Skyfall" miałaby wykonać piosenkę tytułową.

Poprzednia cześć przygód o agencie 007 - "Spectre" przyniosła około 880 milionów dolarów przychodu. Szacuje się, że najnowsza przynisie producentom ponad milard dolarów.